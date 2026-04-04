После жалоб Путина Эрдогану: эксперт предположил цель визита Зеленского в Турцию

Владимир Зеленский встретится с Реджепом Эрдоганом и обсудит транспортировку российской нефти и оборонное сотрудничество, несмотря на то, что накануне Путин жаловался турецкому президенту во время телефонного разговора. Хотя Турция находится в НАТО, она ведёт свою политическую игру.

Политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко объяснил 24 Каналу, что Украина должна использовать турецкие политические нюансы для достижения своих национальных интересов.

Какие перспективы сотрудничества между Украиной и Турцией?

Турция очень важна для Украины. Я думаю, президенты будут говорить о вопросах, связанные с турецкими гражданами, которые транспортировали российскую нефть под санкциями через Босфор и Дарданеллы,

– сказал Остапенко.

Украина переходит из роли реципиента технологий на роль донора, предлагая оборонные технологии, решения и опыт, хотя и импортирует через программу PURL и от европейских партнеров.

Если Украина закрепит этот статус донора на долгосрочную перспективу, это позволит экономике развивать сложные производственные цепи с добавленной стоимостью, а не просто экспортировать сырье, что может положительно повлиять на общее экономическое развитие страны.

"С Турцией стоит поддерживать связи, а не обижаться на ее прагматизм, поскольку ее политику невозможно сейчас изменить. Страна ведет оппортунистическую политику, которую четко воплощает авторитарный Эрдоган, который руководствуется не столько ценностями, сколько национальными интересами", – объяснил Остапенко.

Даже многие турки не любят Эрдогана, особенно кемалисты, но, по мнению эксперта, Украина не должна отвергать возможности сотрудничества с Турцией из-за ее контактов с Россией.

Важно! 4 апреля Владимир Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с президентом Эрдоганом. По словам украинского президента, переговоры будут касаться ссылки партнерства и гарантий безопасности для Европы. Кроме того, Зеленский должен встретиться с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

