После жалоб Путина Эрдогану: эксперт предположил цель визита Зеленского в Турцию
- Президент Зеленский планирует обсудить с Эрдоганом вопросы транспортировки российской нефти и оборонное сотрудничество.
- Турция является важным партнером для Украины, и сотрудничество с ней может способствовать экономическому развитию через оборонные технологии.
Владимир Зеленский встретится с Реджепом Эрдоганом и обсудит транспортировку российской нефти и оборонное сотрудничество, несмотря на то, что накануне Путин жаловался турецкому президенту во время телефонного разговора. Хотя Турция находится в НАТО, она ведёт свою политическую игру.
Политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко объяснил 24 Каналу, что Украина должна использовать турецкие политические нюансы для достижения своих национальных интересов.
Какие перспективы сотрудничества между Украиной и Турцией?
Турция очень важна для Украины. Я думаю, президенты будут говорить о вопросах, связанные с турецкими гражданами, которые транспортировали российскую нефть под санкциями через Босфор и Дарданеллы,
– сказал Остапенко.
Украина переходит из роли реципиента технологий на роль донора, предлагая оборонные технологии, решения и опыт, хотя и импортирует через программу PURL и от европейских партнеров.
Если Украина закрепит этот статус донора на долгосрочную перспективу, это позволит экономике развивать сложные производственные цепи с добавленной стоимостью, а не просто экспортировать сырье, что может положительно повлиять на общее экономическое развитие страны.
"С Турцией стоит поддерживать связи, а не обижаться на ее прагматизм, поскольку ее политику невозможно сейчас изменить. Страна ведет оппортунистическую политику, которую четко воплощает авторитарный Эрдоган, который руководствуется не столько ценностями, сколько национальными интересами", – объяснил Остапенко.
Даже многие турки не любят Эрдогана, особенно кемалисты, но, по мнению эксперта, Украина не должна отвергать возможности сотрудничества с Турцией из-за ее контактов с Россией.
Важно! 4 апреля Владимир Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с президентом Эрдоганом. По словам украинского президента, переговоры будут касаться ссылки партнерства и гарантий безопасности для Европы. Кроме того, Зеленский должен встретиться с Вселенским Патриархом Варфоломеем.
Что еще известно о договоренностях Зеленского с партнерами?
- Зеленский заявил, что Египет больше не будет экспортировать зерно с временно оккупированных территорий, о чем президент договорился с Ас-Сиси. Египет хочет увеличить импорт украинского зерна.
- Зеленский заключил соглашения в Саудовской Аравии и ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности, а также сообщил об аналогичных договоренностях с Катаром и Иорданией.
- Отсутствие визита в Израиль эксперты объясняют нехваткой предыдущих контактов, конкуренцией за поддержку США.