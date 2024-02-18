17 февраля президент Украины уже рассказал, что говорил с Байденом по телефону. Они буквально "договорились договариваться" – будут поддерживать контакт и ждать решения Конгресса о выделении помощи Украине.

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Президент Украины о поддержке от США и предстоящей встрече с Байденом

Лидеры государств поговорят в онлайн-режиме в ближайшее время в рамках встречи G7. Об этом Владимир Зеленский сообщил в эфире телемарафона.

Для нас эта поддержка очень важна. Говорил с Джо Байденом, он заверил: стопроцентно будет поддерживать Украину, сделает все, чтобы был положительный результат. У меня нет сомнений, что США останутся нашим стратегическим партнером,

– сказал Зеленский.

Он сообщил, что находится на постоянном контакте с США на разных уровнях – с Белым домом и конгрессменами. Президент указал, что в Америке продолжается избирательная кампания, но выразил уверенность в том, что американцы понимают важность поддержки нашего государства.

"Мы будем на контакте постоянном с Байденом, договорились об этом. Некоторые детали не буду говорить, но думаю, что в рамках встречи G7 в ближайшее время мы встретимся онлайн", – сказал Зеленский.

Зеленский высказался об Авдеевке

По его словам, Байден понимает и признает, что Авдеевку оставили именно из-за ослабления вооруженной помощи от США. Президент Украины назвал решение военного командования о выходе ВСУ из Авдеевки правильным и взвешенным, ведь речь о сохранении жизней.

На вопрос, удастся ли вернуть Авдеевку, Зеленский ответил утвердительно.

Мы все вернем, мы ничего этим убийцам не отдадим. Это факт, я в этом уверен. Главное, чтобы мы все были в этом уверены, ежедневно. И победа будет,

– подытожил он.

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