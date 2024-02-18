17 лютого президент України вже розповів, що говорив із Байденом телефоном. Вони буквально "домовилися домовлятися" – будуть підтримувати контакт і чекати на рішення Конгресу щодо виділення допомоги Україні.

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Президент України про підтримку від США та майбутню зустріч із Байденом

Лідери держав поговорять в онлайн-режимі найближчим часом у рамках зустрічі G7. Про це Володимир Зеленський повідомив в ефірі телемарафону.

Для нас ця підтримка дуже важлива. Говорив із Джо Байденом, він запевнив: стовідсотково буде підтримувати Україну, зробить усе, щоб був позитивний результат. У мене немає сумнівів, що США залишаться нашим стратегічним партнером,

– сказав Зеленський.

Він повідомив, що перебуває на постійному контакті зі США на різних рівнях – з Білим домом і конгресменами. Президент указав, що в Америці триває виборча кампанія, але висловив упевненість у тому, що американці розуміють важливість підтримки нашої держави.

"Ми будемо на контакті постійному з Байденом, домовились про це. Деякі деталі не буду говорити, але думаю, що в рамках зустрічі G7 найближчим часом ми зустрінемось онлайн", – сказав Зеленський.

Зеленський висловився про Авдіївку

За його словами, Байден розуміє і визнає те, що Авдіївку залишили саме через послаблення збройної допомоги від США. Президент України назвав рішення військового командування про вихід ЗСУ із Авдіївки правильним і виваженим, адже мова про збереження життів.

На запитання, чи вдасться повернути Авдіївку, Зеленський відповів ствердно.

Ми все повернемо, ми нічого цим вбивцям не віддамо. Це факт, я в цьому впевнений. Головне, щоб ми всі були в цьому впевнені, щоденно. І перемога буде,

– підсумував він.

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