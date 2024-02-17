Володимир Зеленський поговорив 17 лютого з президентом США Джозефом Байденом. Він заявив, що домовився з американським лідером підтримувати контакт у звʼязку з наближенням 2-х роковин початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
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Про що говорили президенти
Зеленський обговорив з Байденом поточну ситуацію на фронті у російсько-українській війні.
Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США,
– сказав український лідер.
Глава держави заявив, що підтримка України є також підтримкою демократії та свободи. Зеленський наголосив, що Україна та США повинні разом захистити ці цінності.
Яка ситуація з Конгресом США
- Нагадаємо, що американські конгресмени досі не ухвалили пакет підтримки України. Крім фінансової допомоги нашій державі та іншим союзникам Вашингтона законопроєкт містить норму про кордон США, через який не можуть між собою домовитися республіканці та демократи у Конгресі.
- Україна очікує отримати від США пакет допомоги на 60 мільярдів доларів. Однак Палата представників пішла на канікули.
- Джейк Салліван, який є радником Джозефа Байдена з питань національної безпеки під час нещодавнього брифінгу прокоментував ситуацію. На його думку, інші союзники України не зможуть замінити американську підтримку, навіть попри те, що ці країни почали діяти більш активно та взяли на себе певну частину допомоги.
- Білий дім висловив обурення через дії спікера Палати представників Майка Джонсона, який й оголосив цю перерву. Представник адміністрації Байдена Ендрю Бейтс дорікнув Джонсону, заявивши, що він "тікає" на дострокові канікули замість того, щоб "покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці".
- Представник Білого дому зауважив, що кожного дня, коли Джонсон відкладає голосування за пакет допомоги Україні, авторитет республіканців у Конгресі та в американського народу падає. Він додав, що Джонсон своїми діями продовжує зміцнювати криваві військові зусилля Росії та іранський режим.