Володимир Зеленський поговорив 17 лютого з президентом США Джозефом Байденом. Він заявив, що домовився з американським лідером підтримувати контакт у звʼязку з наближенням 2-х роковин початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Про що говорили президенти

Зеленський обговорив з Байденом поточну ситуацію на фронті у російсько-українській війні.

Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США,

– сказав український лідер.

Глава держави заявив, що підтримка України є також підтримкою демократії та свободи. Зеленський наголосив, що Україна та США повинні разом захистити ці цінності.

Яка ситуація з Конгресом США