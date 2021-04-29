Президент Владимир Зеленский 29 апреля ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны. Речь идет о мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти.

Контроль за выполнением решения СНБО президент возложил на секретаря ведомства Алексея Данилова. Отметим, Совет нацбезопасности одобрил документ еще 15 апреля.

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Детали решения СНБО

Правительство должно с 1 июля 2021 года обеспечить использование в работе центральных органов исполнительной власти Кодификатора административно-территориальных единиц.

Министерство развития общин и Госстат должны создать информационно-аналитическую систему мониторинга статистических и административных показателей территориальных общин.

Общинам передадут земельные участки.

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра проведет учет земель, находящихся в собственности территориальных общин. Ведомство выяснит их нормативно денежную оценку с целью внесения данных в автоматизированную систему Государственного земельного кадастра.

В Украине создадут Государственный адресный реестр – набор базовых данных национальной инфраструктуры геопространственных данных.

В Украине введут комплексную систему мониторинга землепользования методом дистанционного зондирования земли.

Заметим, СНБО обязал Министерство финансов и Министерство развития общин разработать методику оценки уровня способности территориальных общин. Она должна базироваться на основе показателей финансовой состоятельности. В частности, речь идет о дотациях и субвенциях.

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