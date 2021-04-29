Президент Володимир Зеленський 29 квітня ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони. Мовиться про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади.

Контроль за виконанням рішення РНБО президент поклав на секретаря відомства Олексія Данілова. Зазначимо Рада нацбезпеки схвалила документ ще 15 квітня.

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Деталі рішення РНБО

Уряд повинен з 1 липня 2021 році забезпечити використання в роботі центральних органів виконавчої влади Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць.

Міністерство розвитку громад і Держстат мають створити інформаційно-аналітичну систему моніторингу статистичних та адміністративних показників територіальних громад.

Громадам передадуть земельні ділянки.

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру проведе облік земель, що перебувають у власності територіальних громад. Відомство з'ясує їх нормативно грошову оцінку з метою внесення даних до автоматизованої системи Державного земельного кадастру.

В Україні створять Державний адресний реєстр – набір базових даних національної інфраструктури геопросторових даних.

В Україні запровадять комплексну систему моніторингу землекористування методом дистанційного зондування землі.

Зауважимо, РНБО зобов'язала Міністерство фінанстів та Міністерство розвитку громад розробити методику оцінки рівня спроможності територіальних громад. Вона має базуватися на основі показників фінансової спроможності. Зокрема, мовиться про дотації та субвенцій.

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