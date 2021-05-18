Такое решение Совет нацбезопасности и обороны принял во время заседания 14 мая 2021 года. Расходы на обеспечение нацбезопасности должны составлять в объеме не менее 5% от объема ВВП для оборонного сектора.

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Законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс внесут в Раду

В планировании госбюджета Кабмин должен учитывать военно-политическую ситуацию в стране. Соответствующий законопроект относительно изменений в Бюджетном кодексе должны внести в течение месяца на рассмотрение парламента. В документе урегулируют процедуру составления бюджетной декларации по статьям, связанным с нацбезопасностью и обороной.

Правительство должно предусмотреть гарантии для определенных субъектов хозяйствования

Еще одна задача для правительства – предусмотреть право государственных гарантий. Они должны обеспечить выполнение долговых обязательств субъектов хозяйствования, которые привлечены к программам обороноспособности.

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Обратите внимание! Также во время заседания СНБО 14 мая ввели санкции против 650 "воров в законе" и "криминальных авторитетов". Большинство из них находятся не в Украине.