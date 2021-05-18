Таке рішення Рада нацбезпеки та оборони ухвалила під час засідання 14 травня 2021 року. Видатки на забезпечення нацбезпеки повинні становити в обсязі не менше ніж 5% від обсягу ВВП для оборонного сектору.

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Законопроєкт щодо змін до Бюджетного кодексу внесуть у Раду

У плануванні держбюджету Кабмін має враховувати військово-політичну ситуацію в країні. Відповідний законопроєкт щодо змін в Бюджетному кодексі мають внести протягом місяця на розгляд парламенту. У документі врегулюють процедуру складання бюджетної декларації за статтями, що пов'язані із нацбезпекою та обороною.

Уряд має передбачити гарантії для певних суб'єктів господарювання

Ще одне завдання для уряду – передбачити право щодо державних гарантій. Вони мають забезпечити виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання, які залучені до програм обороноздатності.

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Зверніть увагу! Також під час засідання РНБО 14 травня ввели санкції проти 650 "злодіїв у законі" та "кримінальних авторитетів". Більшість з них перебувають не в Україні.