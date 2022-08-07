Зеленский ввел новую награду за оборону Украины: кого ею будут награждать

Президент Владимир Зеленский новое государственное отличие – "За оборону Украины". Его будет два типа и уже известно, кого именно ими могут награждать.

Это указано в соответствующем указе президента, где также предоставили детальное описание медали. Документ глава государства подписал 5 августа. Однако до сих пор самой высокой наградой остается "Золотая звезда", которая вручается тем, кто получил звание Героя Украины. Недавно Владимир Зеленский вручил несколько таких, поэтому всего от 24 февраля так наградили уже 157 человек.

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Кому будут вручать награду "За оборону Украины":

Новую почетную награду могут получить люди, принимавшие непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, ее населения и интересов государства во время широкомасштабного вторжения России.

Речь идет о работниках и служащих:

ВСУ;

СБУ;

ГУР;

Нацгвардии;

Госспецсвязи;

и многих других.

Также новые награды могут получать, в частности, сотрудники органов власти и волонтеры. Однако граждане будут получать медаль цвета белого металла. Полный список лиц, которых могут награждать, доступен по этой ссылке



Документ, с которым будет вручаться награда военным / Изображение Офиса Президента

Подробные характеристики новой государственной награды

На лицевой стороне отличия изображен малый Государственный Герб Украины. Он стоит на фоне креста, образованного из четырех скрещенных мечей. По диагоналям выделены угловые сегменты со скошенными краями. На обратной стороне отличия будет рельефная надпись в три строчки: "За оборону Украины". Диаметр награды составляет 35 миллиметров.



Награда из белого металла, которую будут получать гражданские / Изображение Офиса Президента

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