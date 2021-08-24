Зеленский ввел новый праздник – День расцвета украинской государственности

Владимир Зеленский 24 августа подписал указ о праздновании Дня расцвета украинской государственности. Его будут праздновать 28 июля – в День крещения Киевской Руси.

Что известно о новом празднике

Наша страна начинает отмечать День украинской государственности. Об этом президент заявил во время своего поздравительного выступления по случаю 30-летия Независимости.

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Точкой отсчета мы считаем год основания Киева – столицы Киевской Руси – Украины, которую недаром называют местом, где все начинается,

– сказал глава государства.

Он подписал указ о том, что 28 июля будут праздновать День украинской государственности.



Зеленский подписал указ о новом празднике / Скриншот 24 канала

Празднование Дня Независимости: главное