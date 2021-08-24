Зеленский ввел новый праздник – День расцвета украинской государственности
24 августа 2021 , 10:52Читати новину українською
Источник:24 канал
Владимир Зеленский 24 августа подписал указ о праздновании Дня расцвета украинской государственности. Его будут праздновать 28 июля – в День крещения Киевской Руси.
Что известно о новом празднике
Наша страна начинает отмечать День украинской государственности. Об этом президент заявил во время своего поздравительного выступления по случаю 30-летия Независимости.
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Точкой отсчета мы считаем год основания Киева – столицы Киевской Руси – Украины, которую недаром называют местом, где все начинается,
– сказал глава государства.
Он подписал указ о том, что 28 июля будут праздновать День украинской государственности.
Зеленский подписал указ о новом празднике / Скриншот 24 канала
Празднование Дня Независимости: главное
- 24 августа в украинских городах состоятся торжества по случаю празднования 30-летия Независимости.
- В Киеве запланирован военный парад, а после него состоится Марш ветеранов. Из-за этого движение по центру города перекрыли до 22:00. В то же время метро будет работать на 2 часа дольше – до 02:00.
- Во Львове утром стартовал забег в вышиванках. Вечером состоится праздничный концерт с участием Alyona Alyona, групп KALUSH и "Пацики из Франика".