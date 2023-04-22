Зеленский ввел санкции против 322 компаний российской оборонки, а также против коллаборантов

Президент Владимир Зеленский 22 апреля ввел решение СНБО о санкциях против российских и иностранных компаний, причастных к финансированию войны в Украине.

Под санкции попали "Росбанк", Центризбирком и ряд российских бизнесменов, политиков и партий. Также ограничения были введены против граждан и компаний ряда других стран.

Кстати Зеленский ввел санкции против почти 700 человек, среди них - спортсмены и "Яндекс"

Санкции были введены против ряда российских политиков и партий. Речь идет о 40 физических и 382 юридических лицах.

В частности – против Ивана Потанина, сына российского олигарха Владимира Потанина и многократного чемпиона России и мировых первенств по аквабайку;

бизнесмена и инвестора Мурата Алиева;

владельца компании Constellation Advisors Ltd Наримана Гаджеива;

сенатора Александра Шендрюка-Жидкова и других.

Санкции были применены против российских партий ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", КПРФ, "Новые люди", а также против Центрального избирательного комитета России. Всего – 60 пунктов.

Санкции введены на 10 лет.

Санкции против иностранных граждан

Под санкции попали также граждане Швейцарии, Ирана и Мали. Также ограничения были наложены на компании, зарегистрированные в России, Швейцарии, Франции, Германии, Испании, Люксембурге, Мальте, Армении, ОАЭ, на Британских Виргинских островах и Кипре. Они работают в сфере транспорта и недвижимости.

Контроль за исполнением решений будет осуществляться Советом национальной безопасности и обороны Украины. Это возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.