Зеленский вылетает на выездное заседание "слуг народа" в Трускавец

Владимир Зеленский вылетает во Львовскую область, чтобы принять участие в выездном заседании фракции "Слуга народа". Оно началось 1 октября в Трускавце.

Такую информацию утром 2 октября сообщил глава фракции Давид Арахамия.

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Зеленский уже в пути в Трускавец

Арахамия уточнил, что глава государства прибудет в Трускавец "где-то за 2,5 часа", то есть около 13:00. Якобы тогда как раз завершится работа в группах и стартует презентация всех наработок нардепов. Политик уточнил, что этот этап встречи пройдет в формате "вопрос-ответ". Также он заверил, что у Зеленского есть "программное выступление о том, куда и как мы идем".

Планы "слуг" на 2 октября

Глава фракции "Слуга народа" отметил, что 2 октября народные избранники президентской политсилы примут участие в большой панели обсуждений относительно ситуации на Востоке Украины, пути к миру. Отметим, что именно в этот день в Трускавец прибудут представителями силовых министерств и правоохранительных органов, в частности Иван Баканов с СБУ и генпрокурор Ирина Венедиктова. Состоится и работа в группах над детализацией "Плана трансформации Украины". В конце съезда состоится символическое награждение политиков в нескольких "номинациях".

Нардепы ждут серьезного разговора с президентом

Ранее о своих ожиданиях от выездного заседания и встречи с главой государства рассказала "слуга народа" Елена Мошенец. По ее мнению, разговор с Зеленским будет серьезным и конструктивным, а о каком-то веселье и похвале даже не идет речь. Она отметила, не все министерства работают эффективно. К тому же, есть и проблемы в работе определенных парламентских комитетов. "Президент должен дать турбопинок", – убеждена политик.