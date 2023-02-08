Зеленский вылетел из Лондона в Париж – The Guardian

Украинский президент Владимир Зеленский, 8 февраля побывавший в Великобритании, отправился во Францию. Зеленский вечером вылетел из Лондона в Париж.

Украинский лидер должен скоро приземлиться в парижском аэропорту Орли. Зеленский должен прибыть в Елисейский дворец для ужина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

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Зеленский встретится с Макроном и Шольцом

Информация о том, что Зеленский встретится с Макроном и Шольцом, появилась в СМИ еще днем 8 февраля. Сначала сообщалось, что президент Украины встретится в Париже только с Макроном.

Впоследствии СМИ сообщили, что Олаф Шольц тоже отправился во Францию. В Париже состоится трехсторонняя встреча с участием лидеров Украины, Франции и Германии.

Также следует обратить внимание на то, что после Парижа президент Украины может посетить Брюссель. По данным СМИ, Зеленский предположительно выступит в Европейском парламенте. Также глава государства должен посетить Европейский совет.

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