Зеленский вылетел из Лондона в Париж – The Guardian

8 февраля 2023, 21:50
Читати новину українською

Источник:

The Guardian

Украинский президент Владимир Зеленский, 8 февраля побывавший в Великобритании, отправился во Францию. Зеленский вечером вылетел из Лондона в Париж.

Украинский лидер должен скоро приземлиться в парижском аэропорту Орли. Зеленский должен прибыть в Елисейский дворец для ужина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Смотрите также Королевский прием, оружие, санкции: все, что известно об историческом визите Зеленского в Великобританию

Зеленский встретится с Макроном и Шольцом

Информация о том, что Зеленский встретится с Макроном и Шольцом, появилась в СМИ еще днем 8 февраля. Сначала сообщалось, что президент Украины встретится в Париже только с Макроном.

Впоследствии СМИ сообщили, что Олаф Шольц тоже отправился во Францию. В Париже состоится трехсторонняя встреча с участием лидеров Украины, Франции и Германии.

Также следует обратить внимание на то, что после Парижа президент Украины может посетить Брюссель. По данным СМИ, Зеленский предположительно выступит в Европейском парламенте. Также глава государства должен посетить Европейский совет.

Зеленский совершил второй заграничный визит

  • В среду, 8 февраля, Владимир Зеленский во второй раз после 24 февраля 2022 совершил заграничный визит. До этого президент Украины в конце 2022 года посещал США.
  • В этот раз украинский лидер совершил визит в Великобританию. В Лондоне президент встретился с британским премьером Риши Сунаком. Также Зеленский впервые провел встречу с Королем Чарльзом ІІІ.
  • Украинский президент выступил в британском парламенте. Он передал спикеру шлем украинского лётчика и попросил Британию передать нашим военным современные самолеты.
  • Риши Сунак не исключил передачу Украине самолетов. Он попросил главу Минобороны Бена Уоллеса исследовать, какие самолеты Великобритания может предоставить Украине. Также Сунак заявил, что скоро британские танки поступят в Украину.
  • В Британии Зеленский и Сунак встретились с украинскими военными, которые тренируются на танках Challenger 2.

Автор: Михайло Гема