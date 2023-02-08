Зеленский вылетел из Лондона в Париж – The Guardian
Источник:The Guardian
Украинский президент Владимир Зеленский, 8 февраля побывавший в Великобритании, отправился во Францию. Зеленский вечером вылетел из Лондона в Париж.
Украинский лидер должен скоро приземлиться в парижском аэропорту Орли. Зеленский должен прибыть в Елисейский дворец для ужина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.
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Зеленский встретится с Макроном и Шольцом
Информация о том, что Зеленский встретится с Макроном и Шольцом, появилась в СМИ еще днем 8 февраля. Сначала сообщалось, что президент Украины встретится в Париже только с Макроном.
Впоследствии СМИ сообщили, что Олаф Шольц тоже отправился во Францию. В Париже состоится трехсторонняя встреча с участием лидеров Украины, Франции и Германии.
Также следует обратить внимание на то, что после Парижа президент Украины может посетить Брюссель. По данным СМИ, Зеленский предположительно выступит в Европейском парламенте. Также глава государства должен посетить Европейский совет.
Зеленский совершил второй заграничный визит
- В среду, 8 февраля, Владимир Зеленский во второй раз после 24 февраля 2022 совершил заграничный визит. До этого президент Украины в конце 2022 года посещал США.
- В этот раз украинский лидер совершил визит в Великобританию. В Лондоне президент встретился с британским премьером Риши Сунаком. Также Зеленский впервые провел встречу с Королем Чарльзом ІІІ.
- Украинский президент выступил в британском парламенте. Он передал спикеру шлем украинского лётчика и попросил Британию передать нашим военным современные самолеты.
- Риши Сунак не исключил передачу Украине самолетов. Он попросил главу Минобороны Бена Уоллеса исследовать, какие самолеты Великобритания может предоставить Украине. Также Сунак заявил, что скоро британские танки поступят в Украину.
- В Британии Зеленский и Сунак встретились с украинскими военными, которые тренируются на танках Challenger 2.