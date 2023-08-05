Разрушительное наводнение в Китае: Зеленский выразил соболезнования Си Цзиньпину и народу

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования главе КНР Си Цзиньпину и китайскому народу из-за разрушительного наводнения.

Об этом президент написал в твиттере. Зеленский пожелал выздоровления пострадавшим и скорейшего восстановления разрушенной инфраструктуры.

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Выражаю искренние соболезнования и слова поддержки Главе КНР Си Цзиньпину и китайскому народу из-за разрушительного наводнения, повлекшего человеческие жертвы,

– отметил Зеленский.

Масштабное наводнение в Китае: главное

В настоящее время Китай переживает самое сильное наводнение за последние 140 лет. Сильные дожди начались 28 июля и привели к тому, что уровень воды во многих реках превысил безопасный предел.

На восьми реках наблюдаются самые большие паводки за всю историю наблюдений. Из-за этого более миллиона человек эвакуировали во временные приюты в гостиницах и школах.

Хэбэй сообщил о 9 погибших в результате наводнения, в Пекине погибли 11 человек. Число погибших может увеличиться, поскольку еще несколько человек считаются пропавшими без вести.