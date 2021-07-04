Между тем президент Владимир Зеленский, который прибыл в Одессу, вышел в открытое море на борту патрульного катера "Славянск". Украинский лидер сделал это для того, чтобы почтить память погибших моряков во время церемонии возложения венков на воду.

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Кроме того, в Одессе запланировано выступление джаз-бэнда Topside Шестого флота США. На площадке "Зеленого театра" он будет играть 4 июля, на Думской площади – 5 июля, парке Шевченко – 6 июля.

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