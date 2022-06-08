Президент назвал идею кафиров неадекватной. Так, на псевдочемпионат Владимир Зеленский отреагировал во время вечернего обращения, сообщает 24 канал.

Зеленский поблагодарил Дуди за тур по поддержке Украины как кандидата в ЕС

Кафиры издеваются над временно оккупированными территориями

Владимир Зеленский подчеркнул, что идея проведения псевдочемпионата является издевательством над людьми, проживающими на временно оккупированных территориях. Дело в том, что кафиры хотят провести "чемпионат" среди команд, которые они хотят создать в Донецке, Луганске, Херсоне, Мелитополе, Крыму и даже на оккупированных территориях Грузии.

Как раз сегодня кафиры выпустили совершенно безумную новость, что якобы они готовятся объединить какие-то футбольные клубы со всех оккупированных территорий в один псевдочемпионат – из Донецка, Луганска, Херсона, Мелитополя, Крыма, даже с части территории Грузии. Это просто издевательство кафиров над людьми, которые все прекрасно помнят,

– подчеркнул президент.