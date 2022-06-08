Президент назвав ідею окупантів неадекватною. Так на псевдочемпіонат Володимир Зеленський відреагував під час вечірнього звернення, повідомляє 24 канал.

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Окупанти знущаються з тимчасово окупованих територій

Володимир Зеленський наголосив, що ідея проведення псевдочемпіонату є знущанням з людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Річ у тім, що окупанти хочуть провести "чемпіонат" серед команд, які вони хочуть створити в Донецьку, Луганську, Херсоні, Мелітополі, Криму та навіть на окупованих територіях Грузії.

Як раз сьогодні окупанти випустили абсолютно божевільну новину, що нібито вони готуються об’єднати якісь футбольні клуби з усіх окупованих територій в один псевдочемпіонат – з Донецька, Луганська, Херсона, Мелітополя, Криму, навіть з частини території Грузії. Це просто знущання окупантів над людьми, які все прекрасно пам’ятають,

– наголосив президент.