Зеленский выступает перед парламентом Южной Кореи

Президент Владимир Зеленский обратился к парламенту Южной Кореи. Главной темой стала война в Украине.

Зеленский начал с того, что Россия напала на Украину, имея преимущество в военной силе. К этой войне она готовилась десятилетиями, передает 24 канала.

Это сотни миллиардов долларов, полученных за экспорт нефти и газа и направленных на производство и накопление вооружения. Более 2 тысяч ракет Россия выпустила по нашим городам. Артиллерийские снаряды просто невозможно сосчитать,

– отметил Зеленский.

По его словам, Россия подло использует людей для подготовки ведения войны. Ведь россияне живут в тотальной нищете и не могут себе позволить даже самые простые вещи.

Россияне шокированы качеством жизни в Украине

Президент обратил внимание на то, что когда враг вошел в наши города и села, то был шокирован качеством жизни.

"Их солдаты удивлялись бытовой технике, еде. Многие оккупанты просто не видели такого в своей жизни. Поэтому в районах, где смогли ворваться, почти сразу занялись мародерством", – подчеркнул президент.

Россия может пойти в Азию

Зеленский обратил внимание на то, что Россия не собирается останавливаться. Поэтому важно, чтобы Украина ее разбила. Ведь дальше она может пойти и в Азию и представлять угрозу всему миру.

И это война, Россия не просто на покорение Украины. Это только первый шаг. Сначала Россия хочет уничтожить нашу независимость, наше государство, разорвать его. Хочет уничтожить все, что делает нас украинцам, делает нас отдельной нацией. А потом пойти дальше в Европу, дальше в Азию,

– заявил Зеленский.

Он также обратил внимание, что есть угроза и соседним с нами странам Европы.

Уничтоженная инфраструктура

Президент заявил парламентариям Южной Кореи, что Россия использует сознательную тактику уничтожения инфраструктуры в Украине.

Авиационными ударами Россия уничтожила сотни инфраструктурных объектов в Украине, которые обеспечивали нормальную экономическую и социальную жизнь в Украине. Российские ракеты и авиация разрушают нефтебазы, склады с продуктами аэропорты и прочее,

– сказал президент.

Он также подытожил, что одних только образовательных объектов на 11 апреля они уничтожили уже 938. Больниц – почти 300. Это не случайно, а целенаправленная тактика. Количество погибших из-за этого Украина до сих пор не может установить.

Мариуполь и новое наступление

Зеленский обратил внимание, что Россия не останавливается. Она начала новое коварное наступление с надеждой взломать наше национальное сопротивление.

Чтобы попытаться нанести новые удары, оккупанты сконцентрировали десятки тысяч людей и техники. Самая плохая ситуация в Мариуполе. Южный портовый город заблокировали российские войска с 1 марта. Это был полумиллионный город, в который они не разрешали вывозить еду и воду. Мариуполь разрушен,

– заявил глава государства.

Он подчеркнул, что в городе десятки тысяч погибших, но россияне не останавливаются и штурмуют его. Хотят уничтожить показательно.

Нужны санкции и оружие

Зеленский объяснил корейцам, что Россия сама не остановится, на это не следует надеяться. Потому попросил помочь ее остановить. У Южной Кореи есть оружие, которое нужно нашему государству.

Мы нуждаемся в системах противовоздушной обороны, самолетах, танках, другой бронетехнике, артиллерийских системах и боеприпасах. У вас есть то, что может быть незаменимым для нас. У вас это. Бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие,

– сказал он.

Также призвал вводить и ужесточать новые санкции против России, чтобы давить на нее.