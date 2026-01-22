Зеленский выступил в Давосе после встречи с Трампом: основные заявления

Владимир Зеленский принял участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там президент Украины провел переговоры с Дональдом Трампом.

После встречи с главой Белого дома Зеленский сделал ряд важных заявлений.

Читайте также Россия атакует Украину на фоне форума в Давосе: связано ли это со встречей Трампа и Зеленского

Что сказал президент после переговоров с Трампом?