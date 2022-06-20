Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Global Policy Forum. Он призвал увеличить давление на Россию, чтобы потом ни одному агрессору не приходило в голову кого-то нападать.

Украина делает все возможное для того, чтобы получить максимальную поддержку международного сообщества и побуждать его к жестким действиям против России. Агрессору следует почувствовать последствия своих преступлений в таких масштабах, которые раз и навсегда выбьют из его головы мысль о нападении на какую-то страну.

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Больше никто не сможет разрушить жизнь европейской страны

Ситуация с беженцами

Сегодня мир отмечает День беженцев. Как сообщил Владимир Зеленский на Global Policy Forum, из-за нападения России его вынуждены праздновать более 12 миллионов украинских граждан. Российские кафиры разрушили все планы на мирное и счастливое будущее.

5 миллионов украинцев искали безопасное убежище за границей. Зеленский поблагодарил Европу за теплый прием наших граждан.

А теперь мы должны сделать все, чтобы вернуть украинцев домой. Мы можем создать исторический прецедент. Мы доказали, что Украину не сломать, но этого недостаточно, – сказал Зеленский.

Противодействие России

Президент рассказал, что Россия дальше наступает на Украину, разрушает целые города, убивая или лишая дома сотни тысяч наших граждан. Оккупантам можно помешать продолжать совершать преступления – дать ВСУ необходимое тяжелое оружие.

Нам нужна с большим потенциалом, чем у России. Это вопрос жизней, о чем мы не устаем всем говорить, – сказал Зеленский.

Экономическая поддержка и восстановление

Глава государства добавил, что строить экономику под постоянными обстрелами просто невозможно. Более половины украинской экономики не работает, тяжелые удары потерпела промышленность, не работают порты.

"Поэтому когда мы говорим, что нуждаемся в 5 миллиардах долларов ежемесячно, это не просто сухая цифра – это о жизни людей, чтобы они должны были за что жить", – подчеркнул президент.

Кроме того, после победы на местах уничтоженных нужно восстановить жизнь и все построить, чтобы это стало еще одним ударом по оккупантам.

Жизнь – наша цель, чтобы показать всем, что мы можем предстать из пепла, а враг останется с потерями и в изгнании,

– подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины: последние новости

Возле Николаева попыталась действовать ДРГ россиян. Враг отступил после отпора.

Бои за Северодонецк продолжаются. ВСУ удается отражать штурмы кафиров на разных направлениях.

Смотрите видео на тему – выступление Зеленского на Форуме глобальной политики