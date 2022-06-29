Нельзя их игнорировать, – Зеленский на саммите НАТО озвучил истинные цели России

Президент Украины выступил на саммите НАТО в Мадриде. Во время своей речи он подчеркнул, что наше государство нуждается в гарантиях безопасности, которые ему могут предоставить в Альянсе.

Владимир Зеленский выразил благодарность за возможность выступить перед членами НАТО. В то же время он задал им риторический вопрос: просуществует ли Альянс в условиях, когда Россия нападет на какую-либо из стран, уже входящих в него. 24 канал собрал самое важное из выступления президента Украины во время саммита НАТО.

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Россия угрожала начать войну не один год

Владимир Зеленский выразил надежду, что в следующем году во время саммита он сможет лично выступить перед членами НАТО, а не посредством видеосвязи. В то же время он подчеркнул, что результаты встречи этого года весь мир увидит уже во время следующего саммита. Если Альянс не развалится до тех пор. А помочь этому может именно российская агрессия и ее оружие. Та, которая сейчас уничтожает Украину и готова делать это с другими государствами. В том числе членами НАТО.

Все вы прекрасно осознаете, какие на самом деле цели России. Не один год она угрожала начать войну. Угрожала – если Украина вступит в НАТО. Но Украина не в НАТО, а полномасштабная война России против нашего государства длится уже 126 дней после 8 лет войны на Донбассе. То почему же десятилетиями все верили, что именно НАТО своими действиями якобы может спровоцировать Россию на что-то?,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что цели России очевидны. К примеру, ту же Литву она не рассматривает как независимую страну и члена НАТО. Для Кремля она – республика Советского Союза, которую непременно нужно вернуть. И пока мы стараемся отдалиться от СССР, в России изо всех сил стараются восстановить его. Буквально воскресить, чтобы официальная Москва имела возможность продолжать свое влияние.

Россия хочет давить и буквально сломать НАТО

Владимир Зеленский подчеркнул, что только сейчас в Альянсе заговорили о том, что Россия стала главной угрозой. В России же к НАТО такое отношение выработалось годами. Об этом свидетельствует и ее пропаганда, а также главная задача страны-агрессора. Она стремится сломать НАТО, давить на него. А российские СМИ, которые до сих пор работают в странах-членах Альянса, только этому способствуют. Они делают все возможное для того, чтобы начать информационную войну в самих государствах.

В Кремле не остановятся на Донбассе или Юге

Президент подчеркнул, что сценарий Украины может повториться в любом другом государстве. В течение четырех месяцев она выпустила уже более 2800 ракет. И бил ими враг в основном по гражданским объектам. Речь идет о жилых домах, торговых центрах, школах и больницах.

Оккупанты буквально уничтожают все. И это они делают для того, чтобы превратить наше государство в сплошную развалину. И это враг планирует сделать не только в Донбассе и Юге. Россияне не остановятся, пока не "поглотят так всех в Европе". Тех, кто, по мнению Кремля, не являются независимыми государствами. Такова основная цель страны-агрессора.

Владимир Зеленский озвучил еще один риторический вопрос. Якобы, кто будет следующим после Украины? Может быть, Молдова или страны Балтии. Или все-таки враг посягнет на Польшу? А ответ здесь очень простой, ведь россияне хотят захватить все эти государства и не остановятся, если не получат отпора.

Россия угрожает голодом и энергетической нестабильностью

Президент отметил и продовольственный кризис, который вызвала страна-агрессор. И ее мишень, убежден он, именно НАТО. А создание искусственного голода – только инструмент. Возможность посеять хаос, вызвать новые волны миграции в Европу, а также усилить давление на Альянс.

Такая же ситуация с энергетикой, ведь за эти годы Россия буквально затянула весь мир в "газовую удавку". Это она сделала для того, чтобы в Европе унижались и были абсолютно зависимы от энергоносителей страны-агрессора. Чтобы все государства отказывались от своей свободы, демократии и ценностей. Всего того, что абсолютно чуждо россиянам.

Украина заинтересована в безопасности всего мира

Владимир Зеленский подчеркнул, что цели у нашего государства и НАТО совпадают. Все потому, что все мы стремимся к безопасности и стабильности как на европейском континенте, так и по всему миру. Он подчеркнул, что в нашем государстве заинтересованы, чтобы не было в мире "серых зон", а также территорий, где ведутся тотальные войны, которые оставляют после себя только руины. В этом, уверен глава государства, заинтересованы также члены Альянса.

Помочь Украине сейчас закончить эту войну победой на поле боя – то есть дать реально сильный ответ на то, что делает Россия – это то, что нужно и нам и каждому из ваших государств и всему Альянсу, всему евроатлантическому сообществу,

– подчеркнул он.

В своем выступлении президент добавил, что в НАТО должны поддержать первую мишень России. Ведь сейчас идет не просто война против Украины. На самом деле, враг планирует таким образом продемонстрировать, что он готов диктовать условия на целом континенте. Именно для этого наше государство следует поддержать как оружием, так и финансами. Кроме того, важно санкционное давление на страну-агрессора. Последнее лишит ее возможностей оплачивать кровопролитную войну.

Украине нужна противовоздушная оборона

Глава государства в очередной раз отметил, что Украина нуждается в современном вооружении. В частности, системах противоракетной и противовоздушной обороны. Они, подчеркнул Владимир Зеленский, у НАТО есть. И именно передача соответствующего оснащения позволит буквально сломать тактику Кремля, который продолжает уничтожать города и терроризировать гражданских.

Расстояние от Киева до Мадрида – меньше, чем дальность тех ракет, которые применяются против нас. Разве может одно государство ответить на такую ​​угрозу без помощи партнеров? Вы можете оказать эту помощь,

– добавил Зеленский.

На поле боя Россия ставит, прежде всего, на артиллерию. И ее у страны-агрессора в десятки раз больше, чем у Украины. В то же время президент поблагодарил за предоставление нашему государству современных артиллерийских систем. Но их должно быть гораздо больше, если мы планируем сделать все возможное, чтобы война не затягивалась на годы.

Не менее важна для Украины сейчас финансовая поддержка. Наше государство сейчас испытывает многомиллиардный дефицит. И у нас отсутствуют запасы нефти и газа, которыми можно было бы эти потери перекрывать. Сейчас наше государство, подчеркнул он, нуждается в около 5 миллиардах долларах ежемесячно. В то же время Зеленский отметил, что обеспечить безопасность Европе и избавиться от "серой зоны" можно только с помощью Украины.

Просто подумайте над одним фактом: сегодня страна, которая не является членом НАТО, хотя и с вашей поддержкой, но все же одна уже более четырех месяцев сдерживает государство, которое вы все официально определяете своей основной угрозой. И мы сдерживаем Россию и от того, чтобы она уничтожила нас, и от того, чтобы она уничтожила ВАС,

– добавил он.

Россию нужно изолировать

Напоследок Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас очень важно сделать все возможное для изоляции России. Прежде всего она не должна присутствовать в тех международных структурах, которые сама планирует уничтожить. Это поставит ее в такие условия, что в Кремле начнут сами искать возможность вести диалог. А вместе с ним – искать способы достичь мира.

И именно для достижения мира в НАТО, уверен Зеленский, должны пересмотреть понимание его восточного фронта. Якобы не просто так соседи Украины стремятся к ее вступлению в Альянс. Просто все прекрасно понимают, что только таким образом удастся сдержать врага от дальнейших варварских наступлений.

Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина еще не достаточно заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточный? Так что же еще нужно?,

– спросил Зеленский.

Он подчеркнул, что наше государство нуждается в гарантиях безопасности. И в НАТО однозначно должны найти место, которое она заняла бы в пространстве безопасности. Если же Альянс будет медлить с помощью Украине, то вскоре будет воевать с Россией. Напоследок Владимир Зеленский подчеркнул, что у нашего государства нет 10 лет, ведь его уже и сейчас уничтожает враг. Но он выразил сомнение, что такой временной роскошью владеют и в самом НАТО.

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