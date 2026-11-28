Президент Владимир Зеленский раскритиковал идею согласовывать с Россией размещение иностранных военных в Украине после окончания войны. Он подчеркнул, что страна-агрессор не должна влиять на решения, касающиеся гарантий безопасности для Украины.

Об этом глава государства заявил в интервью BBC.

Почему Россия не должна влиять на гарантии безопасности?

Зеленский заявил, что считает недопустимым обсуждать с Москвой гарантии безопасности Украины.

Нельзя говорить о гарантиях безопасности для жертвы и обсуждать составляющие этих гарантий с агрессором,

– подчеркнул президент.

Глава государства также обратил внимание на практику США. Вашингтон размещает свои военные базы, системы противовоздушной обороны Patriot и другие средства защиты в странах Ближнего Востока, которые не являются членами НАТО.

В то же время Соединенные Штаты не спрашивают разрешения у Ирана на размещение своих военных и вооружения на территории этих государств. Зеленский привел этот пример, чтобы подчеркнуть: Россия также не должна иметь права вето в отношении присутствия иностранных войск в Украине.

Москва возражает против размещения иностранного военного контингента на украинской территории после завершения войны. В то же время вопрос о присутствии войск партнеров рассматривается в контексте будущих гарантий безопасности для Украины.

Киев настаивает на том, что такие гарантии должны содержать конкретные обязательства союзников и обеспечивать защиту от повторной российской агрессии.

Напомним, Украина стремится получить гарантии безопасности, которые по силе и обязательствам будут аналогичны членству в НАТО. Они должны быть связаны с прекращением огня и предусматривать четкую реакцию партнеров в случае нового нападения России.

Президент подчеркнул, что Украина должна заранее понимать, как именно союзники будут реагировать на повторную российскую агрессию. Также Киев хочет знать, какие страны направят своих военных в Украину и сколько солдат они готовы задействовать для мирного урегулирования.