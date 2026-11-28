Про це глава держави заявив під час інтервʼю ВВС.

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Чому Росія не повинна впливати на гарантії безпеки?

Зеленський заявив, що вважає неприпустимим обговорювати з Москвою гарантії безпеки України.

Не можна говорити про гарантії безпеки для жертви й обговорювати складові цих гарантій з агресором– наголосив президент.

Глава держави також звернув увагу на практику США. Вашингтон розміщує свої військові бази, системи протиповітряної оборони Patriot та інші засоби захисту в країнах Близького Сходу, які не є членами НАТО.

Водночас Сполучені Штати не запитують дозволу в Ірану на розміщення своїх військових та озброєння на території цих держав. Зеленський навів цей приклад, щоб підкреслити: Росія так само не повинна мати права вето щодо присутності іноземних військ в Україні.

Москва заперечує проти розміщення іноземного військового контингенту на українській території після завершення війни. Водночас питання присутності військ партнерів розглядається в контексті майбутніх гарантій безпеки для України.

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Київ наполягає, що такі гарантії мають містити конкретні зобов'язання союзників і забезпечувати захист від повторної російської агресії.

Нагадаємо, Україна прагне отримати гарантії безпеки, які за силою та зобов'язаннями будуть подібними до членства в НАТО. Вони мають бути пов'язані з припиненням вогню та передбачати чітку реакцію партнерів у разі нового нападу Росії.

Президент наголосив, що Україна повинна заздалегідь розуміти, як саме союзники реагуватимуть на повторну російську агресію. Також Київ хоче знати, які країни направлять своїх військових в Україну та скільки солдатів вони готові залучити до мирного врегулювання.