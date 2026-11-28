Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC пояснив, які саме питання потрібно узгодити перед укладенням таких домовленостей.

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Якими мають бути гарантії безпеки для України?

Зеленський наголосив, що Україна повинна заздалегідь розуміти, як саме партнери діятимуть у разі повторної російської агресії.

Ми повинні мати чітке розуміння, що якщо Росія знову вдасться до агресії, деякі з наших партнерів відреагують. Але ми не знаємо, як саме вони реагуватимуть. Для мене все має бути чітко, коли ми говоримо про гарантії безпеки– заявив президент.

Він також підкреслив, що Україна має розуміти, які саме сили будуть залучені до її захисту та скільки іноземних військових можуть перебувати на українській території в межах мирного врегулювання.

Ми у стані війни. Ми розуміємо, що саме є сильним проти Росії або захистом від російської агресії. Це означає, який саме контингент країн буде представлений, яка кількість солдатів буде представляти свої країни на нашій території під час мирного вирішення– пояснив Зеленський.

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Раніше Зеленський заявляв, що найкращою гарантією безпеки для України залишається членство в НАТО. Водночас однією з основ безпекових гарантій він називав повну інтеграцію України до Європейського Союзу.

Президент Франції Емманюель Макрон серед ключових складових майбутніх гарантій називав сильну та добре оснащену українську армію, а також підтримку з боку європейських збройних сил.

Водночас американський посланець Джаред Кушнер заявив, що Вашингтону вдалося переконати Москву погодитися на гарантії за зразком статті 5 НАТО. Вона передбачає зобов'язання союзників реагувати на збройний напад на одну з країн, зокрема із застосуванням військової сили.