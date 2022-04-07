Зеленский выступил перед парламентом Кипра

Владимир Зеленский 7 апреля выступил перед парламентом Кипра. Президент подчеркнул: именно сейчас решается, гарантируем ли мы свободу для Украины и всей Европы, для других государств, куда Россия может пойти.

Зеленский отметил, что каждый день и каждую ночь в Украине думают только об одном: как спасти больше всего людей. Как помочь им пережить жестокое вторжение России. Оно уже привело к гибели тысяч украинцев.

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Президент рассказал, что Россия расстреливает украинцев, пытает их, убивает ракетами, бомбами, танками. Зеленский подчеркнул: российские военные не жалеют ни женщин, ни детей. Такой жестокости украинцы не видели со времен вторжения нацистов во время второй мировой войны.

"Российские солдаты убивали людей ради развлечения"

Зеленский показал парламенту Кипра видео, как изменились прекрасные украинские города после российского вторжения. В частности, на экране продемонстрировали кадры из Мариуполя и Бородянки. Там, где когда-то царила радость, теперь – тела убитых, братские могилы, разрушенные дома, сожженные автомобили.

Также Зеленский показал кадры, как мирные украинцы выходят на митинги и без оружия останавливают вражеские танки. Тем временем российские оккупанты в ответ открывают огонь.

Не дай Бог какому-то еще народу это пережить. Пережить, как это было в Буче. Российские солдаты убивали людей прямо на дорогах ради развлечения. Как в Ирпене насиловали несовершеннолетних девушек, душили их,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что для оккупантов допустимо охотиться на людей. Это для них весело.

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