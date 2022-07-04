Восстановление Украины – не локальный проект, – Зеленский выступил на конференции в Лугано

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на конференции по восстановлению Украины после войны. Глава государства подчеркнул, что россияне за время полномасштабной войны нанесли немалые разрушения инфраструктуре нашего государства.

В частности, президент отметил, что российские оккупанты целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру. В качестве примеров Владимир Зеленский привел уничтожение школ, больниц и жилых домов.

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Россияне разрушают украинские школы

Владимир Зеленский отметил, что с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты разрушили 2 102 образовательных объекта, большинство из которых – школы, а также университеты и детские сады.

Глава государства подчеркнул, что разрушение россиянами таких зданий является сознательным разрушением образовательного пространства, где происходит социализация детей.

Все наши общества только отошли от пандемии COVID, когда долгое время обучение было дистанционным. Как только все начало восстанавливаться, только дети могли оказаться в привычном пространстве общения, друзей, учебе, как пришла Россия и своими ударами пытается сказать, что у нас вообще не будет этого пространства,

– подчеркнул президент.

Оккупанты обстреливают больницы

Российские оккупанты отдают приказы об обстрелах больниц и даже роддомов. Президент отметил, что таким образом оккупанты пытаются показать, что якобы лечиться и рожать украинцы не смогут.

799 объектов медицинской инфраструктуры уничтожены с 24 февраля и до конца июня. В какой еще стране, в какой еще войне за столь короткий срок было уничтожено столько медицинских объектов?

– отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия является государством террористом и на такие шаги идет вполне осознанно, чтобы продемонстрировать, что они могут унести у нас нормальную жизнь.

Россия системно уничтожает жилые кварталы

Отдельно Зеленский отметил вполне сознательное и систематическое уничтожение Россией жилых кварталов в украинских городах и ракетный террор.

Президент подчеркнул, что такими действиями россияне хотят лишить украинский народ отбывания собственного дома. Чтобы это сделать, захватчики атакуют гражданские здания танками и ракетами или накрывают огнем артиллерии.

Владимир Зеленский подчеркнул, что из-за боевых действий более 12 миллионов украинцев вынужденно стали переселенцами. Президент отметил, что даже если дома части этих людей уцелели, то неизвестно, смогут ли они вернуть себе то же чувство дома.

Глава государства сообщил, что за 4 месяца полномасштабной войны в Украине разрушены около 80 тысяч объектов.

Когда мы видим такие потери, мы должны видеть не просто сломанные стены, и не просто разбитый кирпич, и не просто выжженные коридоры или комнаты, а миллионы человеческих судеб, которые никогда не будут такими, какими они были раньше,

– подчеркнул Зеленский.

Восстановление Украины – не локальный проект

Зеленский отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину является нападением на всю Европу, на все те ценности, которые общие для европейских народов, поэтому война не является локальным конфликтом. Потому и восстановление нашего государства после войны не является локальным проектом.

Президент подчеркнул, что послевоенное восстановление является общей задачей для всего демократического мира.

Отстроить Украину – это восстановить принципы жизни, восстановить простор жизни, восстановить то, что делает нас людьми. Конечно, это означает масштабное строительство. Конечно, это означает огромное финансирование и колоссальные инвестиции. Конечно, это означает совершенно новый уровень безопасности в нашей стране, которой и дальше жить рядом с Россией,

– отметил Зеленский.

Зеленский приглашает к восстановлению

Президент подчеркнул, что еще весной предложил международным партнерам приобщиться к масштабному восстановлению Украины. Сейчас Великобритания согласилась возглавить восстановление Киевской области, а Дания – Николаевщину.

Зеленский отметил, что присоединение иностранных государств к послевоенному восстановлению позволит создать ряд новых связей в демократическом мире.

Также глава государства поблагодарил Еврокомиссию за решение создать специальную Европейскую платформу восстановления Украины.

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