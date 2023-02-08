Зеленский выступает в парламенте Великобритании: главные тезисы речи президента – видео

Президент Владимир Зеленский совершил второй за время полномасштабного вторжения зарубежный визит и посетил Великобританию. В рамках поездки глава государства выступает в британском парламенте.

24 Канал собрал для вас главные тезисы по выступлению Владимира Зеленского перед британскими депутатами. О чем президент говорил в своем обращении – читайте дальше.

Интересно Самолет с Зеленским приземлился в Британии: его встретил Сунак

Смотрите виступление Зеленского: видео

Визит Зеленского в Великобританию

Утром 8 февраля президент Владимир Зеленский отправился в Великобританию. О визите президента стало известно, когда глава государства уже был на пути в Лондон.

Первым президента встретил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Также глава государства встретился с королем Чарльзом ІІІ. Кроме того, президент встретился с военными, которые проходят обучение в Соединенном Королевстве.

Этот визит президента в Великобританию является вторым за время полномасштабного вторжения после. Впервые президент совершил зарубежный визит в декабре 2022 года, посетив США.

После визита в Лондон Владимир Зеленский может посетить Бельгию, о чем сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. В рамках этого визита президент может выступить перед Европарламентом и посетить заседание Европейского совета.