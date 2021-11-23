Соответствующее обращение президент направил главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Владимир Зеленский планирует выступить перед нардепами 1 декабря.
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О чем будет говорить президент
В обращении президента Владимира Зеленского к главе Верховной Рады указано, что темой послания будет внешнее и внутреннее положение нашего государства.
Обращение Зеленского к главе Верховной Рады / Фото Ярослава Железняка
Информацию о выступлении Зеленского подтвердил и его прес-секретарь Сергей Никифоров
Среди вероятных проблем, которые президент Владимир Зеленский затронет в своем послании есть угроза полномасштабного вторжения России, о котором активно говорят не только в Украине, но и заграницей, в частности в США.
Заявления о возможном полномасштабном вторжении России: главное
- Глава украинской разведки заявил, что Россия готовится к полномасштабному наступлению на Украину. По худшему сценарию, это может произойти уже в январе – феврале 2022 года.
- По данным разведки США, Россия может наступать 3 путями – со своей территории, а также из Беларуси и оккупированного Крыма.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина сможет дать отпор агрессору. Кроме того, Украина не останется без поддержки международных партнеров.