Зеленский взял под личный контроль ситуацию со взрывом в Кропивницком

В Кропивницком 2 февраля произошел мощный взрыв в многоэтажке. Утром 3 января на место происшествия прибыл заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Капитальные работы будут происходить быстро, – ОПУ

В ближайшее время жильцы вернутся в свои квартиры. Об этом Тимошенко заявил журналистам 24 канала.

Актуально В Кропивницком произошел взрыв в многоквартирке: дети получили ожоги

Тимошенко заверил, что уже сегодня – завтра утром в доме начнут восстанавливать окна. Капитальные работы тоже будут происходить быстро, без бюрократии и затягивания. При необходимости деньги выделяют из госбюджета.

Сейчас всех жителей дома расселили. Кто-то уехал к родственникам, кто-то в гостинице, а некоторые жильцы соседних подъездов остались. Им помогают с горячей водой и электричеством, ведь света в доме нет.

Кроме того, во дворе разместили пункты обогрева. Тимошенко планирует посетить жителей дома, которые поселились в отель.

Ситуация на контроле Офиса Президента и лично президента. Именно поэтому я сюда и приехал. Наша задача быстро восстановить дома и помочь пострадавшим,

– рассказал Кирилл Тимошенко.

Он добавил, что из Киева приехала комиссия "Нафтогаза", чтобы проверить работу облгаза.

К пострадавшим привезли врачей из Днепра

Тимошенко отметил, что утром 3 февраля в Кропивницкий прибыли специалисты по детским ожогам из Днепра. Их посоветовал лично министр здравоохранения Виктор Ляшко. Известно, что медики будут консультировать местных врачей.

При необходимости детей перевезут для эстетических операций в Днепр или Киев,

– заверил заместитель руководителя ОПУ.

Он добавил, что уже пообщался с женой погибшего и родными пострадавших детей.

Детали взрыва в Кропивницком