Зеленский взял под личный контроль ситуацию со взрывом в Кропивницком
В Кропивницком 2 февраля произошел мощный взрыв в многоэтажке. Утром 3 января на место происшествия прибыл заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Капитальные работы будут происходить быстро, – ОПУ
В ближайшее время жильцы вернутся в свои квартиры. Об этом Тимошенко заявил журналистам 24 канала.
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Тимошенко заверил, что уже сегодня – завтра утром в доме начнут восстанавливать окна. Капитальные работы тоже будут происходить быстро, без бюрократии и затягивания. При необходимости деньги выделяют из госбюджета.
Сейчас всех жителей дома расселили. Кто-то уехал к родственникам, кто-то в гостинице, а некоторые жильцы соседних подъездов остались. Им помогают с горячей водой и электричеством, ведь света в доме нет.
Кроме того, во дворе разместили пункты обогрева. Тимошенко планирует посетить жителей дома, которые поселились в отель.
Ситуация на контроле Офиса Президента и лично президента. Именно поэтому я сюда и приехал. Наша задача быстро восстановить дома и помочь пострадавшим,
– рассказал Кирилл Тимошенко.
Он добавил, что из Киева приехала комиссия "Нафтогаза", чтобы проверить работу облгаза.
К пострадавшим привезли врачей из Днепра
Тимошенко отметил, что утром 3 февраля в Кропивницкий прибыли специалисты по детским ожогам из Днепра. Их посоветовал лично министр здравоохранения Виктор Ляшко. Известно, что медики будут консультировать местных врачей.
При необходимости детей перевезут для эстетических операций в Днепр или Киев,
– заверил заместитель руководителя ОПУ.
Он добавил, что уже пообщался с женой погибшего и родными пострадавших детей.
Детали взрыва в Кропивницком
- Трагедия случилась в 9-этажном доме на улице Попова 2 февраля около 16 часов.
- В результате взрыва погиб мужчина.
- Две девочки в возрасте 8 и 11 лет подверглись ожогам. Они находятся в больнице.
- Также известно, что травмировался работник аварийной газовой службы.
- Пожар тушили 28 спасателей и 7 единиц техники.
- По данному факту в полиции открыли уголовное дело.
- Предварительной оценки убытков еще нет.