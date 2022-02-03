Капітальні роботи відбуватимуться швидко, – ОПУ

Найближчим часом мешканці будинку повернуться до своїх квартир. Про це Тимошенко заявив журналістам 24 каналу.

Актуально У Кропивницькому стався вибух у багатоквартирці: діти зазнали опіків

Тимошенко запевнив, що вже сьогодні – завтра зранку у будинку почнуть відновлювати вікна. Капітальні роботи теж відбуватимуться швидко – без бюрократії та затягування. При потребі гроші виділять з держбюджету.

Наразі всіх жителів будинку розселили. Хтось поїхав до родичів, хтось в готелі, а деякі мешканці сусідніх під'їздів залишилися. Їм допомагають з гарячою водою та електрикою, адже світла у будинку немає.

Крім того, на подвір'ї розмістили пункти обігріву. Тимошенко планує відвідати мешканців будинку, які поселилися в готель.

Ситуація на контролі Офісу Президента й особисто президента. Саме тому я сюди й приїхав. Наше завдання швидко відновити домівки та допомогти потерпілим,
– розповів Кирило Тимошенко.

Він додав, що з Києва приїхала комісія "Нафтогазу", аби перевірити роботу облгазу.

До постраждалих привезли лікарів з Дніпра

Тимошенко зауважив, що зранку 3 січня у Кропивницький прибули спеціалісти з дитячих опіків з Дніпра. Їх порадив особисто міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Відомо, що медики консультуватимуть місцевих лікарів.

При потребі дітей перевезуть для естетичних операцій у Дніпро чи Київ,
– запевнив заступник керівника ОПУ.

Він додав, що вже поспілкувався з дружиною загиблого та рідними постраждалих дітей.

Деталі вибуху у Кропивницькому

  • Трагедія трапилася у 9-поверховому будинку на вулиці Попова 2 лютого близько 16 години.
  • Унаслідок вибуху загинув чоловік.
  • Двоє дівчаток віком 8 та 11 років зазнали опіків. Вони перебувають у лікарні.
  • Також відомо, що травмувався працівник аварійної газової служби.
  • Пожежу гасили 28 рятувальників та 7 одиниць техніки.
  • За цим фактом у поліції відкрили кримінальну справу.
  • Попередньої оцінки збитків ще немає.