Капітальні роботи відбуватимуться швидко, – ОПУ

Найближчим часом мешканці будинку повернуться до своїх квартир. Про це Тимошенко заявив журналістам 24 каналу.

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Тимошенко запевнив, що вже сьогодні – завтра зранку у будинку почнуть відновлювати вікна. Капітальні роботи теж відбуватимуться швидко – без бюрократії та затягування. При потребі гроші виділять з держбюджету.

Наразі всіх жителів будинку розселили. Хтось поїхав до родичів, хтось в готелі, а деякі мешканці сусідніх під'їздів залишилися. Їм допомагають з гарячою водою та електрикою, адже світла у будинку немає.

Крім того, на подвір'ї розмістили пункти обігріву. Тимошенко планує відвідати мешканців будинку, які поселилися в готель.

Ситуація на контролі Офісу Президента й особисто президента. Саме тому я сюди й приїхав. Наше завдання швидко відновити домівки та допомогти потерпілим,

– розповів Кирило Тимошенко.

Він додав, що з Києва приїхала комісія "Нафтогазу", аби перевірити роботу облгазу.

До постраждалих привезли лікарів з Дніпра

Тимошенко зауважив, що зранку 3 січня у Кропивницький прибули спеціалісти з дитячих опіків з Дніпра. Їх порадив особисто міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Відомо, що медики консультуватимуть місцевих лікарів.

При потребі дітей перевезуть для естетичних операцій у Дніпро чи Київ,

– запевнив заступник керівника ОПУ.

Він додав, що вже поспілкувався з дружиною загиблого та рідними постраждалих дітей.

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