Зеленский заявил, что хотел бы иметь переговорную площадку "США – Россия – Украина"
28 января 2022 , 18:17Читати новину українською
Источник:24 канал
Владимир Зеленский заявил, что хотел бы иметь переговорную площадку "США – Россия – Украина". Украинский лидер считает: Штатам следует приобщиться к переговорам по Донбассу.
Зеленский заметил, что, как президент, он должен стучать во все двери. В частности, предлагать разные форматы и договоренности относительно площадок для начала обсуждения урегулирования ситуации.
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