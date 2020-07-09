Во время визита на Волынь 9 июля Владимира Зеленского спросили, когда правоохранители наконец возьмутся за главу ОПЗЖ Виктора Медведчука. Президент говорит, что все в руках правоохранителей.

Что Зеленский сказал о Медведчуке

Лидер Волынской ячейки "Нацкорпуса" Андрей Дяченко задал главе государства вопрос об источниках финансирования Виктора Медведчука.

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Зеленский убежден, что Медведчук финансируется из страны-агрессора, однако заниматься этим должны правоохранители.

Я уверен, что он действительно финансируется Российской Федерацией. Но этим должны детально заниматься правоохранительные органы. Я с вами в этом вопросе одного мнения,

– сказал глава государства.

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Что Зеленский ранее говорил о финансировании ОПЗЖ

В конце лета прошлого года Владимир Зеленский в интервью, посвященном 100 дням президентства, уверял, что ОПЗЖ ждет "громкая история", которая "очень плохо закончится".

Интересно, что за 2019 год Виктор Медведчук заработал 323 миллиона гривен. Об этом свидетельствует его декларация.

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