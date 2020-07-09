Під час візиту на Волинь 9 липня Володимира Зеленського запитали, коли правоохоронці нарешті візьмуться за главу ОПЗЖ Віктора Медведчука. Президент каже, що все в руках правоохоронців.

Що Зеленський сказав про Медведчука

Лідер волинського осередку "Нацкорпусу" Андрій Дяченко задав главі держави питання про джерела фінансування Віктора Медведчука. Про це повідомляє 24 канал.

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Зеленський переконаний, що Медведчук фінансується з країни-агресора, проте займатися цим повинні правоохоронці.

Я впевнений, що він дійсно фінансується Російською Федерацією. Але цим повинні детально займатися правоохоронні органи. Я з вами в цьому питанні одної думки, – сказав глава держави.

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Що Зеленський раніше говорив про фінансування ОПЗЖ

Наприкінці літа минулого року Володимир Зеленський в інтерв'ю, присвяченому 100 днів президентства, запевняв, що ОПЗЖ чекає "гучна історія", яка "дуже погано закінчиться".

Цікаво, що за 2019 рік Віктор Медведчук заробив 323 мільйони гривень. Про це свідчить його декларація.

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