Также президент задал риторический вопрос, корректно ли ставить вопрос, который мы часто слышим: "как Европа может помочь Украине". Об этом Владимир Зеленский говорил 25 ноября на международном симпозиуме "Европейская идея".

Заметьте Так же важно, как оружие: что обещает предоставить братская Литва

Что сказал президент о ситуации со светом

Владимир Зеленский сказал, что благодарен за помощь Украине, однако Европа может помочь себе противостоять России.

Это ведь не только в Украине миллионы людей без света и тепла из-за российского террора. Это на восточном фланге Европы миллионы европейцев без света и тепла из-за российского террора,

– заметил Зеленский.

Президент​ рассказал о ситуации со светом на восточном фланге Европы: смотрите видео

Также президент сказал, что линия фронта в Украине – это линия борьбы Европы за себя. Ведь Украины нет отдельно от Европы, как и Польши, Литвы или Румынии или других стран нашего континента.

Владимир Зеленский напомнил, что Украина является кандидатом на вступление в ЕС и реализует эту перспективу.

Заявления чиновников относительно зимы в Украине

Президент рассказал, что Украина совместно с Европой должна преодолеть вызов – зиму. Ведь европейские страны – часть одного целого.

Владимир Зеленский также объяснил, что зима 2022 – 2023 года станет самой тяжелой для всего мира. Ведь эти 90 дней зимы решат более 30 лет нашей независимости.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ракетные удары по городам и гражданской инфраструктуре лишают украинцев тепла и еды. Генеральный секретарь Альянса назвал это ужасным началом зимы для Украины.

Важно Министр обороны Британии посоветовал Украине сохранить динамику наступления зимой

Смотрите также – мощная речь Зеленского на экстренном заседании Совбеза ООН: видео