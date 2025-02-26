Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента Украины в среду, 26 февраля.

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Зеленский высказался о соглашении с США

Владимир Зеленский объяснил, что Украина не указана в соглашении как должник США.

Я не пойду и на 10 центов, если они будут указаны как долг,

– отметил глава государства.

В то же время, по его словам, Украина готова говорить, если это условие, что дальше помощь нашему государству не будет бесплатной.

Это новая реальность. Она может быть, все понимают, в каких условиях мы – в войне. И мы, я думаю, не сможем выбирать,

– добавил Зеленский.