Половина производителей деталей для российских ракет до сих пор избегает санкций, – Зеленский

Западные ограничения в настоящее время охватывают лишь 50 процентов компаний, компоненты которых Россия использует для производства своего оружия. Украина требует от партнеров полностью перекрыть этот канал поставок.

Об этом заявил президент Украины во время беседы с журналистами.

Последствия для украинских городов

Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев неоднократно поднимал перед союзниками вопрос о введении санкций против производителей деталей для российских ракет, однако реального результата до сих пор нет.

В качестве примера результатов такой торговли глава государства привел недавний удар по жилому дому в Прилуках. Вражеская ракета, поразившая гражданский объект, содержала иностранные микросхемы и детали.

Санкции должны охватывать производителей компонентов, которые затем используются в российском оружии,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Для эффективного экономического давления на агрессора необходимы совместные и решительные действия Великобритании, США, Евросоюза и других государств.

Киев призывает партнеров не только вводить новые ограничения, но и строго контролировать соблюдение действующих, чтобы исключить любые схемы обхода.

Изменение тактики врага

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, Россия накопила в своих арсеналах около 700 баллистических ракет.

Кроме того, оккупанты ежемесячно производят более сотни новых единиц и постепенно переходят к массированному использованию реактивных беспилотников. Чтобы противодействовать этой угрозе, Украина активно расширяет собственное производство специальных дронов-перехватчиков.