Были сигналы, что Путин хочет прямых переговоров, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский получал сигналы от лидеров государств о том, что российский диктатор Владимир Путин хочет переговоров. Однако напрямую с Украиной не коммуницировали.

Поэтому Зеленский предложил формулу мира во время саммита Большой двадцатки. Об этом президент заявил во время пресс-конференции, которую транслировали в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Переговоров "за кулисами" не будет

Украина публично предложила формулу, ведь войну Россия ведет публично. Он наметил, как можно провести переговоры с Украиной, если существует такое желание. Зеленский подчеркнул, что не хочет общаться за кулисами.

Я получал определенные сигналы от лидеров государств, говорящих публично и не очень, что им кажется, что Путин хочет прямых переговоров,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что эти сигналы были еще до освобождения Херсона.

"Россияне нам ничего не предлагают. Они предлагают миру... Значит, Россия коммуницирует эти месседжи с другими лидерами", – подытожил президент.

Эрдоган говорил, что Путин "открыт к переговорам"

Президент Турции Реджеп Эрдоган в октябре заявлял, что ему кажется, будто Путин стал более открытым к переговорам. Поражения на фронте стали хорошей основой для этого.

Напомним, Украина официально отказалась от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Произошло это после аннексии Путиным 4 украинских областей.

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