Владимир Зеленский оценил ситуацию на фронте. Президент Украины сказал, на чьей стороне преимущество.

Журналистка NBC News спросила Зеленского, побеждает ли Украина или проигрывает в войне с Россией, передает 24 Канал.

Побеждает ли Россия в Украине?

Мы не проигрываем войну, а Путин не выигрывает,

– подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что российская армия сейчас в слабом положении. С начала полномасштабного вторжения оккупанты смогли захватить 1 процент украинской земли, но потратили 1,3 миллиона человек.

Владимир Зеленский считает, что это слишком большая цена за такое количество территории. Он говорит, что не понимает, зачем лидеру крупнейшей в мире страны, еще несколько километров земли. Именно поэтому президент Украины считает, что цель Путина – не новые территории, а уничтожение украинской независимости и суверенитета.

На поле боя россиянам не удается победить, именно поэтому они усиливают воздушный террор. Враг ежедневно выпускает тысячи дронов и ракет по Украине. Именно поэтому наше государство нуждается в воздушной защите и дальнобойных ракетах, чтобы противник чувствовал то, что чувствуют украинцы.

