Кто побеждает в войне – Украина или Россия: Зеленский ответил
- Зеленский заявил, что Украина не проигрывает войну, а армия Путина не побеждает.
- Президент Украины отметил, что Россия потратила 1,3 миллиона человек, захватив лишь 1% украинской земли.
Владимир Зеленский оценил ситуацию на фронте. Президент Украины сказал, на чьей стороне преимущество.
Журналистка NBC News спросила Зеленского, побеждает ли Украина или проигрывает в войне с Россией, передает 24 Канал.
Смотрите также Мы не можем отдать все наше оружие Украине, – Трамп
Побеждает ли Россия в Украине?
Мы не проигрываем войну, а Путин не выигрывает,
– подчеркнул президент Украины.
Он отметил, что российская армия сейчас в слабом положении. С начала полномасштабного вторжения оккупанты смогли захватить 1 процент украинской земли, но потратили 1,3 миллиона человек.
Владимир Зеленский считает, что это слишком большая цена за такое количество территории. Он говорит, что не понимает, зачем лидеру крупнейшей в мире страны, еще несколько километров земли. Именно поэтому президент Украины считает, что цель Путина – не новые территории, а уничтожение украинской независимости и суверенитета.
На поле боя россиянам не удается победить, именно поэтому они усиливают воздушный террор. Враг ежедневно выпускает тысячи дронов и ракет по Украине. Именно поэтому наше государство нуждается в воздушной защите и дальнобойных ракетах, чтобы противник чувствовал то, что чувствуют украинцы.
Что предшествовало интервью Зеленского?
- 13 октября Дональд Трамп пригрозил, что если Владимир Путин не остановит войну, он передаст Украине "Томагавки".
- 16 октября российский и американский президенты провели телефонный разговор. Этот звонок изменил риторику Трампа. Он заявил, что глава Кремля хочет завершения войны и отложил введение вторичных санкций.
- 17 октября во время встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп отказал ему в передаче "Томагавков", заявив, что не хочет эскалации.
- Позже президент США призвал обе стороны конфликта остановить огонь и завершить войну на линии соприкосновения.
- Как писали СМИ, Путин во время звонка Трампу озвучил требование для прекращения войны. Он якобы хочет Донбасс в обмен на частично оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.
- Президент Зеленский отверг идею сдачи Донбасса.
- Дональд Трамп предположил, что без присвоения украинских территорий Путин не закончит войну. По словам президента США, диктатор "заберет" те земли, которые уже оккупировал.