Хто перемагає у війні – Україна чи Росія: Зеленський відповів
- Зеленський заявив, що Україна не програє війну, а армія Путіна не перемагає.
- Президент України зазначив, що Росія витратила 1,3 мільйона людей, захопивши лише 1% української землі.
Володимир Зеленський оцінив ситуацію на фронті. Президент України сказав, на чиєму боці перевага.
Журналістка NBC News запитала Зеленського, чи Україна перемагає або програє у війні з Росією, передає 24 Канал.
Дивіться також Ми не можемо віддати всю нашу зброю Україні, – Трамп
Чи перемагає Росія в Україні?
Ми не програємо війну, а Путін не виграє,
– наголосив президент України.
Він зауважив, що російська армія зараз у слабкому становищі. З початку повномасштабного вторгнення окупанти змогли захопити 1 відсоток української землі, але витратили 1,3 мільйона людей.
Володимир Зеленський вважає, що це завелика ціна за таку кількість території. Він каже, що не розуміє, навіщо лідеру найбільшої у світі країни, ще кілька кілометрів землі. Саме тому президент України вважає, що мета Путіна – не нові території, а знищення української незалежності та суверенітету.
На полі бою росіянам не вдається перемогти, саме тому вони посилюють повітряний терор. Ворог щодня випускає тисячі дронів і ракет по Україні. Саме тому наша держава потребує повітряний захист та далекобійні ракети, аби противник відчував те, що відчувають українці.
Що передувало інтерв'ю Зеленського?
- 13 жовтня Дональд Трамп пригрозив, що коли Володимир Путін не зупинить війну, він передасть Україні "Томагавки".
- 16 жовтня російський та американський президенти провели телефонну розмову. Цей дзвінок змінив риторику Трампа. Він заявив, що очільник Кремля хоче завершення війни та відклав запровадження вторинних санкцій.
- 17 жовтня під час зустрічі із Володимиром Зеленським Дональд Трамп відмовив йому у передачі "Томагавків", заявивши, що не хоче ескалації.
- Пізніше президент США закликав обидві сторони конфлікту зупинити вогонь та завершити війну на лінії зіткнення.
- Як писали ЗМІ, Путін під час дзвінка Трампу озвучив вимогу для припинення війни. Він нібито хоче Донбас в обмін на частково окуповані частини Херсонської та Запорізької областей.
- Президент Зеленський відкинув ідею здачі Донбасу.
- Дональд Трамп припустив, що без привласнення українських територій Путін не закінчить війну. За словами президента США, диктатор "забере" ті землі, які вже окупував.