Хто перемагає у війні – Україна чи Росія: Зеленський відповів
19 жовтня, 20:11


Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Зеленський заявив, що Україна не програє війну, а армія Путіна не перемагає.
  • Президент України зазначив, що Росія витратила 1,3 мільйона людей, захопивши лише 1% української землі.

Володимир Зеленський оцінив ситуацію на фронті. Президент України сказав, на чиєму боці перевага.

Журналістка NBC News запитала Зеленського, чи Україна перемагає або програє у війні з Росією, передає 24 Канал.

Чи перемагає Росія в Україні?

Ми не програємо війну, а Путін не виграє,
 – наголосив президент України.

Він зауважив, що російська армія зараз у слабкому становищі. З початку повномасштабного вторгнення окупанти змогли захопити 1 відсоток української землі, але витратили 1,3 мільйона людей. 

Володимир Зеленський вважає, що це завелика ціна за таку кількість території. Він каже, що не розуміє, навіщо лідеру найбільшої у світі країни, ще кілька кілометрів землі. Саме тому президент України вважає, що мета Путіна – не нові території, а знищення української незалежності та суверенітету. 

На полі бою росіянам не вдається перемогти, саме тому вони посилюють повітряний терор. Ворог щодня випускає тисячі дронів і ракет по Україні. Саме тому наша держава потребує повітряний захист та далекобійні ракети, аби противник відчував те, що відчувають українці. 

Що передувало інтерв'ю Зеленського?