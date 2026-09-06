"Сработали лучше, чем Patriot", – Зеленский о приезде Виткоффа и Кушнера в Киев

6 сентября в Киев прибыли американские спецпредставители Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Они провели переговоры с Владимиром Зеленским и украинской дипломатической командой. По словам главы государства, удалось сработать "даже лучше, чем Patriot", явно намекая на то, что во время этого визита россияне несколько сбавили интенсивность обстрелов.

В целом же Зеленский сообщил, что переговоры прошли в очень деловой обстановке. Подробности передает 24 Канал.

Как президент прокомментировал визит Виткоффа и Кушнера?

Владимир Зеленский прежде всего поблагодарил Стива Виткоффа и Джареда Кушнера за приезд в Киев, а также выразил признательность президенту США и европейским лидерам за участие в переговорах.

По его словам, в течение дня состоялись три раунда содержательных переговоров. Зеленский отметил, что сторонам удалось хорошо поработать и провести содержательные обсуждения.

Президент также упомянул о системах "Пэтриот", пошутив, что сегодня стороны "сработали даже лучше".

Мы сегодня сработали даже лучше, чем системы Patriot. Для наших граждан, которые находятся в столице… И у нас будет возможность немного дать нашим людям пожить,

– заявил глава государства.

В то же время он подчеркнул, что вопрос противовоздушной обороны остается чрезвычайно важным для защиты украинцев.