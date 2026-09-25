Глава государства рассказал об этом, отвечая на вопросы журналистов о возможном выдвижении кандидатуры Ковальского на рассмотрение парламента.

Что говорит президент о кандидатах на должность генерального прокурора?

Зеленский подчеркнул, что никаких консультаций или встреч относительно потенциальных претендентов на руководящую должность в Офисе генерального прокурора пока не проводил.

Ковальский – исполняющий обязанности,

– подчеркнул президент.

Назначение Антона Ковальского временным руководителем состоялось после отставки его предшественника – Руслана Кравченко. Кстати, последний уехал за границу и в настоящее время, по данным журналистов, находится в Вене.

До этого Ковальский возглавлял Хмельницкую областную прокуратуру с июля 2025 года, а ранее занимал руководящие должности в Черновицкой и Винницкой областных прокуратурах.

В качестве первоочередной задачи на посту исполняющего обязанности Ковальский определил проведение встреч с руководителями структурных подразделений ведомства и региональных органов. Это необходимо для анализа проблемных направлений, проверки кадровых решений и работы по резонансным делам.

План действий и завершение служебных процедур

Отдельным направлением работы новый руководитель определил окончательное проведение служебных и кадровых процедур в отношении сотрудников прокуратуры.

Речь идет о расследовании в рамках операции "Карфаген", касающейся раскрытия схемы прикрытия мошеннических колл-центров сотрудниками ведомства.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, отставка предыдущего главы Офиса генерального прокурора произошла на фоне громких антикоррупционных расследований.

В настоящее время общественные организации и международные партнеры призывают разработать законопроект для проведения открытого конкурса на эту должность.