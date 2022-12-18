Зеленский рассказал, кто из россиян должен предстать перед международным трибуналом

Украина стремится ввести международный трибунал против россиян за кровавую войну. Президент Владимир Зеленский заявляет, что международный трибунал должен быть не только для руководства Кремля.

Зеленский отметил важность введения международного трибунала. Глава государства надеется, что большинство стран мира поддержит соответствующую резолюцию.

Кстати говоря Точно услышите, – Зеленский рассказал, началась ли операция по освобождению Крыма

Перед трибуналом должны предстать все причастные

При этом Зеленский подчеркнул, что отвечать за преступления должно не только руководство Кремля. По его словам, нужно привлечь к ответственности всех причастных к войне.

Руководство, окружение, кто стратег, кто эти мысли навязывал обществу, кто вводил эту идеологию, кто был пропагандистом. Международный уголовный суд не может осудить инфраструктуру, пропаганду, геббельсовщину российского формата,

– сказал президент.

Что известно о трибунале против России