Зеленский заявил о 100% помощи России Ирану в атаках на силы США

Президент Владимир Зеленский уверен, что Москва делится своими разведывательными данными с Тегераном. Именно эту информацию иранцы используют для того, чтобы бить по американским целям.

Об этом президент Украины сообщил в интервью NBC News в Катаре.

Как Россия сотрудничает с Ираном?

Москва помогает иранским союзникам атаковать войска США на Ближнем Востоке. Более того, отметил Зеленский, россияне помогают Ирану "на все 100 процентов".



Глава государства поделился информацией, что российские спутники сделали снимки авиабазы Принца Султана в Саудовской Аравии 20, 23 и 25 марта. А уже 26 марта Иран атаковал базу, на которой размещены американские, а также саудовские войска.

Мы знаем, что если они делают снимки один раз, они готовятся. Если они делают снимки второй раз, это похоже на симуляцию. В третий раз это означает, что через один – два дня они будут атаковать,

– добавил президент.

Отметим, что несмотря на многочисленные свидетельства источников и данные разведслужб, Россия упорно отвергает предоставление Ирану разведывательной информации. Глава МИД оккупантов Сергей Лавров утверждает, что, мол, иранцам отправляли только оружие и военную технику и то – в рамках давних договоренностей.

