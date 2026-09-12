Украина готова к энергетическому перемирию с Россией: Зеленский назвал условие

Украина готова воздержаться от ударов по российской энергетической инфраструктуре, если Россия прекратит свои атаки на украинскую энергосистему. В случае повторных попыток вызвать зимние отключения электроэнергии украинские военные нанесут симметричный ответный удар.

В ходе ежегодной встречи YES президент Украины Владимир Зеленский обозначил условия возможного прекращения огня по объектам критической инфраструктуры.

При каких обстоятельствах Украина пойдет на энергетическое перемирие с Россией?

"Если россияне не будут наносить удары по нашей энергетической системе и у наших людей будет свет, Украина также не будет отвечать", – сказал Зеленский.

Помимо взаимного прекращения атак на энергетику, глава государства отметил ряд других важных шагов для смягчения эскалации.

Среди них – полная разблокировка Черного моря для судоходства, продолжение обменов военнопленными, а также возвращение удерживаемых гражданских лиц, журналистов и депортированных детей. Также речь шла о прогрессе в направлении трехсторонней встречи.

Что было известно ранее?

Зеленский добавил, что более подробно обсудит предложенные идеи во время запланированной встречи с президентом США в сентябре. Глава государства также заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20. Впрочем, в Кремле на такие предложения ответили вызывающе: "Приглашение этому человеку было отправлено. Если он хочет встречаться, пусть приезжает", – заявил Сергей Лавров, имея в виду приезд президента Украины в Москву.

Более того, глава МИД страны-агрессора назвал это "приглашение" "огромным жестом доброй воли". При этом Лавров уточнил, что прекращать удары по Украине на время проведения возможных мирных переговоров Россия не собирается.