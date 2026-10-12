"Это был ответ Путина Трампу": Зеленский заявил, что Россия игнорирует энергетическое перемирие

Прошлой ночью Украина воздержалась от ударов по российским энергетическим объектам в ответ на инициативу по деэскалации. В то же время российская армия продолжила обстреливать украинские АЗС и критически важную инфраструктуру, проигнорировав заявления о прекращении огня.

Об этом говорится в заявлении главы государства.

Что сказал Зеленский об энергетическом перемирии?

Несмотря на паузу со стороны Украины, российские войска продолжали наносить удары по отечественной топливной и энергетической инфраструктуре.

В связи с этим украинская сторона настаивает на усилении международного давления на Москву.

"Мы никогда не сообщаем, что будем делать дальше в рамках наших операций. Прошлой ночью мы не атаковали никаких энергетических объектов на территории России, потому что президент Трамп сказал, что между Украиной и Россией будет энергетическое перемирие. Мы не проводили атак, пока Россия проводила атаки по нашим АЗС, энергетической инфраструктуре и другим объектам", – отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что такие действия российской армии являются явным сигналом об отсутствии намерения соблюдать какие-либо договоренности. По его мнению, Москва вновь ищет поводы для продолжения агрессии.

Думаю, это был ответ Путина президенту Трампу. И сигналы из России прозвучали очень четко: они ничего не знают об энергетическом перемирии. Жаль, потому что они всегда находят причины, чтобы не останавливать эту войну. Именно поэтому я считаю, что нужно усилить давление на Россию,

– подчеркнул глава государства.

Попытки Вашингтона продвинуть перемирие и реакция сторон

Как уже сообщалось на нашем сайте, накануне Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии между Украиной и Россией. В то же время в США считали первым шагом этой инициативы прекращение ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

Также ранее мы сообщали, что американская сторона угрожала заблокировать поставки оружия в Украину, связанное с атаками на российский нефтяной сектор. Несмотря на давление и инициативы, Россия продолжила обстрелы украинских городов и гражданской инфраструктуры.