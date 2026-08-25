Украина получила ракеты для Patriot и комплексы Crotale, – Зеленский

Украина получила помощь для усиления защиты неба. В частности прибыли прибыли дополнительные ракеты для систем Patriot.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 25 августа во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, сообщает 24 Канал.

Какую помощь получила Украина

Украина получила ракеты AIM и дополнительные ракеты для систем Patriot, а также подтверждение о передаче нескольких систем ПВО Crotale и боеприпасов к ним. В то же время ряд европейских стран согласовал новые пакеты финансовой, оборонной и энергетической поддержки.

Глава государства воздержался от раскрытия конкретной страны-поставщика, однако отметил важность полученной помощи.

Мы получили, не буду говорить от какого государства, подтверждение о нескольких системах ПВО Crotale и ракетах к ним, а также мы получили ракеты AIM – это для нас очень важные ракеты, ну и, если честно, что еще немного поступило ракет Patriot, сколько – не могу сказать, но немного, нужно больше,

– отметил Владимир Зеленский.

Французский комплекс Crotale представляет собой всепогодную систему малой дальности, предназначенную для уничтожения воздушных целей на средних, малых и предельно малых высотах. Она используется как для защиты стратегических объектов, так и для прикрытия боевых порядков войск. В то же время ракеты серии AIM относятся к американскому семейству авиационных боеприпасов класса "воздух-воздух", которые также применяются в наземных пусковых установках ПВО.

Президент также сообщил о новых договоренностях с европейскими партнерами. В частности, Норвегия подтвердила выделение 9 миллиардов на финансирование Украины на 2027 год. Валюту Зеленский во время выступления не уточнил. Эти средства, по его словам, не связаны с финансированием в рамках Европейского Союза.

Украина развивает сотрудничество с Норвегией для создания собственной антибаллистической системы FREYJA. По словам Зеленского, норвежские партнеры могут присоединиться к финансированию проектного офиса для ускорения его запуска. Кроме того, стороны согласовали стратегическое партнерство в сфере беспилотных технологий.

Швеция предоставляет значительный финансовый пакет для производства украинских дронов.

Есть и договоренности с Латвией о совместном производстве дронов. По словам Зеленского, около 90% беспилотников, которые будут производиться в рамках этого сотрудничества, будут передаваться Украине.

Германия согласовала отдельный пакет поддержки украинской энергетики. Бельгия, Дания и Эстония будут оказывать помощь украинским регионам, а Германия и Бельгия – поддержку в рамках политики в отношении ветеранов.

Президент также поблагодарил Эстонию за сохранение военной поддержки Украины на уровне 0,25% и подтверждение такого же объема на 2027 год, а также за отдельное финансирование программ, связанных с дронами.

К слову, европейские лидеры планируют в сентябре отправиться в США, чтобы убедить Дональда Трампа усилить противовоздушную оборону Украины ракетами-перехватчиками для Patriot. Эту инициативу связывают с подготовкой к зимнему периоду и необходимостью защитить украинскую энергетическую инфраструктуру от российских баллистических ударов.