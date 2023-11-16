Соответствующее заявление глава государства сделал во время встречи с африканскими журналистами. Он отметил важность финансовой поддержки Украины.

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Без поддержки будет очень сложно, – Зеленский

По словам украинского президента, без поддержки международных партнеров в Украине может возникнуть кризис. И он "будет влиять на ход войны". В то же время он отметил, что финансовое содействие в социальных выплатах – важный вопрос для нашего государства.

Владимир Зеленский добавил, что при отсутствии помощи от западных партнеров нашему государству придется:

уменьшить поддержку военных и их выплаты,

или уменьшить социальные выплаты.

Я вам скажу прямо – без поддержки будет очень сложно. Потому что все деньги, которые Украина зарабатывает, все мы отдаем нашим военным... То есть это в любом случае будет кризис. Будет ли он влиять на ход войны? Да. Остановит ли он нашу борьбу? Нет,

– подчеркнул Зеленский.

В преддверии Германия объявила о новом пакете помощи для Украины. Рассказываем, что в него входит.

Танки Leopard и другое вооружение

Новый пакет военной помощи включает в себя 10 танков LEOPARD 1 A5, 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 и 5 гусеничных автомобилей скорой помощи Carrier Warthog. Кроме того, в список входит дополнительный танк для разминирования WISENT 1.

Германия планирует передать 10 тысяч артиллерийских снарядов боеприпаса калибра 155 миллиметров. А еще в списке: