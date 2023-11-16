Соответствующее заявление глава государства сделал во время встречи с африканскими журналистами. Он отметил важность финансовой поддержки Украины.
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Без поддержки будет очень сложно, – Зеленский
По словам украинского президента, без поддержки международных партнеров в Украине может возникнуть кризис. И он "будет влиять на ход войны". В то же время он отметил, что финансовое содействие в социальных выплатах – важный вопрос для нашего государства.
Владимир Зеленский добавил, что при отсутствии помощи от западных партнеров нашему государству придется:
- уменьшить поддержку военных и их выплаты,
- или уменьшить социальные выплаты.
Я вам скажу прямо – без поддержки будет очень сложно. Потому что все деньги, которые Украина зарабатывает, все мы отдаем нашим военным... То есть это в любом случае будет кризис. Будет ли он влиять на ход войны? Да. Остановит ли он нашу борьбу? Нет,
– подчеркнул Зеленский.
В преддверии Германия объявила о новом пакете помощи для Украины. Рассказываем, что в него входит.
Танки Leopard и другое вооружение
Новый пакет военной помощи включает в себя 10 танков LEOPARD 1 A5, 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 и 5 гусеничных автомобилей скорой помощи Carrier Warthog. Кроме того, в список входит дополнительный танк для разминирования WISENT 1.
Германия планирует передать 10 тысяч артиллерийских снарядов боеприпаса калибра 155 миллиметров. А еще в списке:
- 10 дронов-разведчиков VECTOR;
- 10 тысяч защитных очков;
- 14 наземных смотровых радаров GO12;
- 3 автомобиля для охраны границы;
- 4 седельных тягача 8x8 HX81 и 4 полуприцепа;
- 16 грузовиков Zetros;
- 3 транспортных средства (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
- 13 грузовиков MAN TGS;
- 1,4 миллиона патронов к огнестрельному оружию.