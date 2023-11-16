Відповідну заяву глава держави зробив під час зустрічі з африканськими журналістами. Він наголосив на важливості фінансової підтримки України.
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Без підтримки буде дуже складно, – Зеленський
За словами українського президента, без підтримки з боку міжнародних партнерів в Україні може виникнути криза. І вона "буде впливати на хід війни". Водночас він зазначив, що фінансове сприяння щодо соціальних виплат – важливе питання для нашої держави.
Володимир Зеленський додав, що за відсутності допомоги від західних партнерів нашій державі доведеться:
- зменшити підтримку військових та їхні виплати,
- або зменшити соціальні виплати.
Я вам скажу відверто – без підтримки буде дуже складно. Бо всі гроші, які Україна заробляє, все ми віддаємо нашим військовим... Тобто, це у будь-якому випадку буде криза. Чи буде вона впливати на хід війни? Так. Чи вона зупинить нашу боротьбу? Ні,
– наголосив Зеленський.
Напередодні Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України. Розповідаємо, що до нього входить.
Танки Leopard та інше озброєння
Новий пакет військової допомоги містить 10 танків LEOPARD 1 A5, 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 та 5 гусеничних автомобілів швидкої допомоги Carrier Warthog. Крім того, до переліку входить додатковий танк для розмінування WISENT 1.
Також Німеччина планує передати 10 тисяч артилерійських снарядів боєприпасу калібру 155 міліметрів. А ще у переліку:
- 10 дронів-розвідників VECTOR;
- 10 тисяч захисних окулярів;
- 14 наземних оглядових радарів GO12;
- 3 автомобілі для охорони кордону;
- 4 сідельних тягачів 8x8 HX81 та 4 напівпричепи;
- 16 вантажівок Zetros;
- 3 транспортних засоби (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- 13 вантажівок MAN TGS;
- 1,4 мільйона патронів до вогнепальної зброї.