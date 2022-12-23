Зеленский не исключает новых зарубежных визитов, однако есть важные условия

Президент Владимир Зеленский 21 декабря совершил первый с начала полномасштабного вторжения визит в США. Глава государства не исключает, что могут быть и новые заграничные поездки.

Однако для таких поездок существуют важные условия. Об этом Владимир Зеленский заявил на конференции послов Украины.

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В каких условиях Зеленский поедет за границу еще раз

Владимир Зеленский отметил, что из-за полномасштабной войны у него нет возможности совершать зарубежные визиты так, как это было когда-то. Пришлось изменять форматы и подходы. Однако президент отметил, что не отказывается от зарубежных визитов, если они потенциально могут иметь столь же важное, стратегическое наполнение, как визит в США.

Глава государства подчеркнул, что готов совершать зарубежные визиты, если от этого будут зависеть ВСУ и все Силы обороны, а страна-партнер проявит готовность участвовать в реализации украинской "Формулы мира".

Если какой-нибудь визит потенциально может иметь такое же важное, стратегическое наполнение, как мой визит сейчас в США, если от результатов визита будут напрямую зависеть наши Вооруженные силы, все наши Силы обороны, если тот или иной наш партнер готов брать на себя лидерство в реализации украинской "Формулы мира", если могут быть определены шаги по ускорению нашей победы – то как исключение из общей практики военного времени могут быть мои переговоры вот так, на личном уровне,

– заявил Зеленский.

Визит Зеленского в США: главное

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с официальным визитом. Украинский президент на поезде отправился в польский город Перемышль, а оттуда автомобилями в Жешув, где украинская делегация села в самолет ВВС США. Его сопровождали самолет-разведчик НАТО и американский истребитель.

Украинский президент встретился с американским лидером Джо Байденом. В тот же день Вашингтон объявил о масштабной военной помощи Украине почти на 2 миллиарда долларов. В частности, нашему государству предоставляют ЗРК Patriot.

После встречи с Байденом Зеленский отправился в Конгресс, где выступил перед американскими сенаторами, конгрессменами, министрами и украинской диаспорой. Президент передал Конгрессу флаг Украины от защитников Бахмута, а в ответ получил американский флаг.

Сразу после выступления президент отправился в Киев. По дороге в Украину глава государства также встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.