Наконец удалось начать эвакуацию с "Азовстали", – Зеленский записал обращение к украинцам
Источник:Владимир Зеленский в твиттере
Владимир Зеленский подвел итоги 67-го дня полномасштабной войны. Украина противостоит российским оккупантам уже больше 2 месяцев.
Начал глава государства с эвакуации людей со сталеварного завода "Азовсталь" в Мариуполе. Этого момента ждали много недель, сообщил он в своем обращении к украинцам, информирует 24 канал.
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Нам наконец-то удалось начать эвакуацию людей с Азовстали. После переговоров, многих попыток, разных встреч, людей, звонков, стран, предложений. Наконец-то! Не было ни дня, чтобы мы не пробовали найти такое решение, которое обеспечит спасение наших людей.
– сказал Владимир Зеленский.
"Впервые за все дни войны заработал этот жизненно необходимый коридор. Впервые было двое суток прекращения огня на этой территории. Удалось вывезти уже больше ста гражданских: женщин, детей, прежде всего. Которые спасались от боевых действий именно там. Именно на "Азовстали", – продолжил президент.
По его словам, первые эвакуированные прибудут в Запорожье утром 2 мая. Там их будут встречать.